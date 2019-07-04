Детская бедность в России с 2013 по 2016 год выросла с 19% до 26%, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Кремле на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Счетная палата на этот и следующий год поставила перед собой вопросы о заботе о детях-сиротах и обеспечении жильем, социальной адаптации, поддержке школ. Сегодня мы говорим о вопросах воспитания, и я бы хотел посмотреть на это с экономического ракурса и ракурса развития. Таким образом, я вижу, что успешность ребенка и воспитание связаны с такой проблемой, как детская бедность. К сожалению, она с 2013 по 2016 год выросла с 19% до 26%», — сказал Кудрин.

По его словам, в бедных семьях сложнее обеспечить развитие ребенка, его успешность, доступность образования. «На первом месте сейчас в вопросах материнства и детства стоят проблемы, касающиеся размера пособия, недостаточного числа детских воспитательных учреждений и низкого уровня жизни», — заметил председатель Счетной палаты.

По итогам заседания будет принято решение, включающее в себя обращение к президенту РФ с предложением о формировании перечня поручений по итогам заседания совета, а также рекомендации правительству РФ, федеральным органам исполнительной власти и руководителям органов государственной власти субъектов РФ.