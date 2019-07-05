Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских, сообщает «Коммерсант» .

Аудиторское сообщество на профильном форуме обсуждает участившиеся письма от мошенников, поступающие под видом сообщений от потенциальных заказчиков. На первый взгляд, письмо выглядит убедительно: предложение о проведении аудита за год со стоимостью контракта 3—5 млн рублей. Часто в качестве заказчика фигурирует компания, которая обязана проводить конкурс в соответствии с законодательными требованиями. При этом в списке документов, которые необходимо представить для ознакомления, указывается членство в определенной ассоциации либо требование сертификата. Чаще всего необходимо состоять в реестре Межрегиональной ассоциации надежных исполнителей (МАНИ), однако встречались СДС «Реестр добросовестных исполнителей», «Национальный реестр добросовестных исполнителей» и другие. Включение в реестр платное, судя по отзывам — 37—50 тыс. рублей. После уплаты членского взноса потенциальный заказчик исчезал.

С этой схемой сталкивались и строители, которым заявлялось о необходимости участия в ассоциации либо покупки сертификата, говорят источники «Коммерсанта». Для достоверности заказчик просит составлять примерную смету по «объекту». Обычно речь шла либо о бассейне, либо о канализации в коттеджном поселке.

По словам замглавы Финэкспертизы Натальи Борзовой, аудиторы встречаются и с вариацией этой схемы, когда для участия в тендере необходимо было внести гарантийный взнос на депозит.

«Проблема в том, что в тендерной документации действительно бывают требования и о депозите, и о банковской гарантии, да и членства в той или иной организации, ассоциации и т. д. заказчик нередко требует,— отмечает Борзова. — И поэтому действительно есть риск, что аудиторская организация поверит и заплатит». Тем более что, как следует из отзывов получивших письма «заказчиков», часто компания, от имени которой присылались письма, действительно в названное время проводила конкурс.

По словам адвоката компании BMS Law Firm Татьяны Пашкевич, при такой схеме крайне сложно доказать преступное деяние: «Например, та же аудиторская компания самостоятельно обращается к держателю реестра, сама оплачивает услугу по включению в реестр, и с юридической точки зрения реестродержатель свои обязательства перед ней выполнил. Что же касается потенциального «клиента», то тут хотя и есть умысел по введению в заблуждение тех же аудиторских компаний, но получателем денег являются не они, если, конечно, не доказать обратное, что непросто».