Российская валюта дешевеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился менее чем на 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени потерял 10 копеек. На 10:10 мск курс доллара уже повысился на 11 копеек и составил 63,59 рубля, а евро подорожал до 71,67 рубля (плюс 5 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, в пятницу ожидается боковая динамика.

«Ориентир по индексу Мосбиржи — 2 830—2 850 пунктов, прогноз по паре USD/RUB — диапазон 63—63,5», — сообщал Ващенко.