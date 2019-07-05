Злоумышленник похитил более 5 млн рублей с банковского счета пенсионера в Москве, сообщил представитель пресс-службы главка столичной полиции.

«Неизвестный позвонил мужчине 1945 года рождения и представился сотрудником службы безопасности банка. Правонарушитель узнал у него коды доступа, после чего похитил с расчетных счетов заявителя, открытых и обслуживаемых в банке, расположенном по адресу: Москва, Рождественский бульвар, дом 5/7, деньги в сумме 5 млн 400 тыс. рублей, которые принадлежали потерпевшему», — сказали в полиции.

По факту случившегося начата доследственная проверка.