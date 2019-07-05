Банк России смягчит нормативы по резервированию кредитов, выданных с помощью биометрической идентификации. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на Международном финансовом конгрессе.

«Поскольку требования к безопасности заложены жесткие, и мы действительно понимаем, как с точки зрения киберустойчивости система устроена, мы считаем, что кредиты, выданные с помощью биометрии, могут резервироваться по более низкой норме», — сказала она. По словам Скоробогатовой, в ближайшее время соответствующие поправки будут внесены в положение ЦБ № 590-П.

«Мы считаем, что это хороший сигнал рынку, и банкам это будет интересно», — добавила первый зампред ЦБ.