Акции «Полюса» могут увидеть существенный приток от нерезидентов и подрасти в цене до конца года на 10%, считает инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

В начале июля 2019 года вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин сообщил о намерении увеличить долю бумаг, торгуемых на бирже, с 20% до 25—30%. В этом случае, полагает Луцко, это приведет к росту веса компании в индексе MSCI Russia и притоку средств от пассивных фондов. В зависимости от увеличения free-float приток может составить 19—29 млн долларов.

«Мы считаем, что «Полюс» сохраняет хороший потенциал роста до конца года (+10%), учитывая наш прогноз по золоту до конца года 1,5 тысячи долларов за унцию ввиду ожидания дальнейшего снижения валютных ставок», — написал в комментарии Искандер Луцко.

С начала июля акции золотодобывающей компании подорожали на 6,23%. Рост с начала года составил 14,67%.