ВТБ продлил срок приема вклада «Время роста» по 31 июля.

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств — 180, 380 и 1 080 дней. При открытии вклада в отделении банка процентные ставки составляют 6,08—6,66%, а в интернет-банке — 6,21—6,8% годовых.

Для владельцев «Мультикарты ВТБ» с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте устанавливаются повышенные ставки по вкладу. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.