Банк России видит всплеск переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в дни, когда в стране обычно начисляется зарплата. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на Международном финансовом конгрессе. По ее словам, такая динамика показывает, что СБП частично решает проблему «зарплатного рабства».

«Мы, начиная с февраля, видим прекрасное перераспределение денежных средств. Мы даже знаем, что в день зарплаты мы видим какой-то объем средств, который пойдет вот в три банка определенных, потому что у этих трех банков условия лучше по каким-то продуктам, чем в тех, где клиент держит свой основной счет», — сказала Скоробогатова.

Банк России ожидает, что к 2020 году объем безналичных платежей вырастет до 80%.