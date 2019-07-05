Инвесторы продолжают выводить деньги из российских фондов акций. За неделю, закончившуюся 3 июля 2019 года, они забрали около 10 млн долларов, свидетельствуют данные EPFR Global.

Совокупно с учетом глобальных фондов развивающихся рынков из российских бумаг было выведено 40 млн долларов. Тем не менее, отмечает стратег «БКС Глобал маркетс» Вячеслав Смольянинов, это не оказывает влияния на котировки.

«Российский рынок акций ставит многолетние рекорды каждый день», — написал он в обзоре, добавив, что данные не позволяют объяснить ралли нескольких последних недель.

В глобальные фонды развивающихся рынков уже несколько недель подряд наблюдается приток средств. По итогам недели инвесторы вложили в них более 1,5 млрд долларов, в том числе в Россию пришло около 40 млн долларов. Совокупные чистые притоки в фонды акций и облигаций, ориентированных на Россию, составили 30 млн долларов против 10 млн на предыдущей неделе.