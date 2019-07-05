Участники рынка негативно оценили сделку по приобретению «Ростелекомом» акций компании Tele2.

На днях стало известно, что компания может разместить до 20% акций по 90 рублей и внести свои казначейские акции в обмен на 55% Tele2. Это позволит увеличить долю в операторе до 100%.

«Допэмиссия приведет к размыванию стоимости обыкновенных акций на 17%», — написала в обзоре аналитик «БКС Глобал маркетс» Мария Суханова. При этом, считает она, поддержку акциям «Ростелекома» может оказать дивидендная политика, которую компания обещала сохранить.

В марте компания утвердила новую дивидендную политику на 2018—2020 отчетные годы. Она предусматривает минимальный порог выплат в 75% от чистой прибыли по МСФО, но не менее 5 рублей на акцию в год. Руководство компании пообещало инвесторам, что после покупки Tele2 дивидендная политика не изменится.

Как считают в БКС, в перспективе стоимость бумаг «Ростелекома» может достичь 82 рублей. На данный момент на Московской бирже они торгуются в районе 79—80 рублей, поднявшись с начала года в цене на 8,6%.