Полиция подозревает сотрудницу банка в Башкортостане в хищении более 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Белебеевскому району выявили факт присвоения денежных средств граждан сотрудницей одного из банков.

«Как предварительно установили сотрудники полиции, 41-летняя менеджер филиала банка в поселке Приютово, являясь материально ответственным лицом, подделала финансовые документы и сняла со счетов клиентов деньги. Похищенное потратила на личные нужды. В результате противоправных действий менеджера двум гражданам причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела, она находится под подпиской о невыезде.