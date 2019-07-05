Центральный банк обсуждает с банками проблему удлинения потребительских кредитов, сообщила в ходе дискуссии на МФК директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

«Может быть, более действенным на данном этапе будет ограничение срока кредита как такового. Например, не больше определенного процента кредитов может быть выдано на длительный срок. Тогда они будут выдаваться только самым качественным заемщикам. Но для этого нужны полномочия. Это то, что мы в том числе обсуждаем сейчас», — сказала она.

Ранее об этом говорила также глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, доля таких кредитов пока небольшая, но тем не менее регулятор будет принимать меры.