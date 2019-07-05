Банк «Союз» возобновил кредитование клиентов по государственным программам льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ставка по кредиту составляет от 11% годовых, размер минимального первоначального взноса — 5% от стоимости автомобиля, а максимальный срок кредита — семь лет.

«В рамках программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» заемщик получает субсидию на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. Субсидия по программе «Семейный автомобиль» предоставляется заемщикам, имеющим двух и более несовершеннолетних детей, а по программе «Первый автомобиль» — для клиентов, не имевших до этого в собственности автомобиля», — уточняют в банке.

Приобретаемый автомобиль должен быть произведен в 2019 году и стоить не более 1 млн рублей. Для получения автокредита в банке «Союз» по программе «Первый автомобиль» достаточно предоставить паспорт и водительское удостоверение, по программе «Семейный автомобиль» дополнительно могут потребоваться свидетельства о рождении несовершеннолетних детей.