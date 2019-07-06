«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Информацию о состоянии счетов клиентов можно получить не только от инсайдера-банкира, который продает их на черном рынке. «Пробить» данные можно с помощью полезных сервисов вроде голосового помощника Сбербанка. Сотрудник оператора связи рассказал Банки.ру, что обнаружил в нем лазейку, которой могут пользоваться злоумышленники. С помощью голосового помощника можно узнать баланс карты и последние операции жертвы: достаточно позвонить в банк от имени потенциального клиента-мишени. Подробнее об этом читайте здесь.

• Директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ РФ Кирилл Пронин рассказал Банки.ру, как регулятор планирует оценивать эффективность инвестиций НПФ и во что они смогут вкладывать деньги клиентов. По словам Пронина, многие граждане, которые переводили пенсионные накопления между НПФ, просто не осознавали всех последствий в части риска утраты инвестиционного дохода (в случае досрочного перехода). Подробнее об этом читайте в интервью Банки.ру.

• Долевое строительство переходит на финансирование через счета эскроу. Это означает, что теперь деньги дольщиков будут поступать не напрямую застройщику, а на счет в банке. Застройщик получит доступ к нему только после передачи ключей от квартиры покупателю. В материале «Что будет с ипотекой и ценами на жилье с 1 июля» разбираемся, к чему готовиться покупателям квартир и как это отразится на стоимости жилья и ипотеки.

• Скоро для похода в банк не понадобится брать с собой паспорт. Банки внедряют биометрию, чтобы узнавать каждого клиента в лицо. В тексте «Лицевой захват: кому нужна биометрия » разбираемся, действительно ли это безопаснее и удобнее?

• Кредитные организации создают лаборатории, чтобы придумать новые методы воздействия на клиентов. Что они там изобретают? Читайте об этом в публикации «Банк в твоей голове».