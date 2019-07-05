Сделка по приобретению «ТрансФин-М» — лизинговой компании и оператора вагонов — не одобрена Федеральной антимонопольной службой России. Сообщение об этом опубликовано в пятницу, 5 июля, на сайте ФАС.

Кто подавал ходатайство о покупке, в релизе не указано. Между тем в июне СМИ написали, что подконтрольный РЖД негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние» договорился о продаже «ТрансФин-М» компании «ТФМ-Гарант», 70% которой принадлежит бывшему главе Федеральной грузовой компании, ныне советнику гендиректора РЖД на общественных началах Алексею Тайчеру. Уточнялось, что документы на согласование этой сделки направлялись в ФАС.

СМИ: НПФ «Благосостояние» договорился о продаже компании «ТрансФин-М» Сделка реализуется в формате MBO (management buy-out).

«Рассмотрение ходатайства по сделке отложено под условие — полное устранение аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности. После подтверждения выхода из группы лиц с РЖД и проведения компанией независимой коммерческой политики ФАС России вернется к рассмотрению ходатайства», — говорится в сообщении антимонопольщиков.



СМИ также сообщали о намерении Тайчера создать компанию — оператора железнодорожных вагонов на базе активов «ТрансФин-М» и «ВЭБ-лизинга».