Финам Банк улучшил условия по линейке карт. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Так, с 5 июля клиенты банка могут бесплатно пополнять счета карт, выпущенных в рамках тарифных планов «Брокер+ Standard», «Брокер+ Gold», «Брокер+ Platinum», «Стандартный+», «Зарплатный» и «Стандартный», не только в устройствах банка, но и в банкоматах, принадлежащих кредитным организациям из банковской группы «Открытие». Ранее за эту операцию взималась комиссия в 1%.

Также с сегодняшнего дня банк снизил размер комиссии за выдачу наличных в банкоматах и ПВН «Открытия» и соответствующей банковской группы для держателей карт, выпущенных в рамках тарифных планов «Брокер+ Standard», «Брокер+ Gold», «Брокер+ Platinum», «Стандартный+» и «Зарплатный»: размер комиссии теперь равен 0,5% от суммы операции. Ранее эта комиссия составляла от 1% до 2%.



Кроме того, с 1 июля Финам Банк ввел в действие новую редакцию своей программы лояльности Cash Back, в рамках которой максимальный размер кешбэка по картам, выпущенным в рамках тарифных планов «Брокер+ Gold», «Зарплатный» и «Стандартный», увеличен с 1 тыс. до 3 тыс. рублей в месяц по каждой карте.