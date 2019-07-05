Правительство РФ направило в Госдуму поправки к законопроекту о включении права требования по кредитам и займам, обеспеченным залогом прав требования по договору участия в долевом строительстве (ДДУ), в ипотечное покрытие облигаций, говорится в сообщении Кабмина.



«Законопроектом предлагается обеспечить возможность включения права требования по кредитам и займам, обеспеченным залогом прав требования участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, в ипотечное покрытие облигаций. Поправками к законопроекту предусматривается актуализация его положений в связи с внесением изменений в законодательство в сфере участия в долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости», — говорится в сообщении.

С 1 июля 2019 года ДДУ должны заключаться только с использованием счетов эскроу. Поправками предусматривается, что в случае если в ипотечное покрытие облигаций включены права требования, обеспеченные залогом прав требования участника долевого строительства по ДДУ, то при расторжении этого договора деньги со счета эскроу должны быть перечислены на залоговый счет участника долевого строительства, права по которому переданы в залог, и должны выступать обеспечением по соответствующим облигациям.

