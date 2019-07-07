Промышленновский районный суд Кемеровской области вынес приговор в отношении шестерых жителей Кемерово, обвиняемых в хищениях банкоматов и платежных терминалов. Общая сумма ущерба составила около 10 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.



В зависимости от роли каждого фигуранты обвинялись в совершении в общей сложности 17 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» (14 эпизодов), ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж» (два эпизода) и ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Следствием установлено, что двое жителей областного центра в июне 2015 года создали группу для хищений денежных средств из банкоматов и платежных терминалов, расположенных на территории Кемеровской и Томской областей. Вместе с лидерами в ее состав вошли еще шесть человек. В период с июля 2015 года по апрель 2016-го участники группировки совершили в общей сложности 17 преступлений. 16 из них — на территории Кузбасса, одно — в Томской области. Чаще всего сообщники вырывали банкоматы при помощи тросов и автомобиля, после чего распиливали их и похищали деньги.

«Противоправная деятельность группы была пресечена весной 2016 года в результате спецоперации, проведенной сотрудниками Управления уголовного розыска и Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области», — говорится в сообщении ведомства.



Двое лидеров активно сотрудничали со следствием. Прокурор заключил с ними досудебные соглашения. Преступники уже приговорены судом к пяти с половиной годам и восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В ходе расследования основного уголовного дела проведены многочисленные судебные экспертизы, допрошены более 80 свидетелей, собраны другие доказательства. Потерпевшими сторонами заявлены шесть исков о возмещении причиненного ущерба. На имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в отношении шести фигурантов было направлено в суд, который длился почти два года. Согласно приговору суда, участникам группы назначено от пяти до десяти лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Для одного из осужденных наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы стало условным.