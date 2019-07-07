В I квартале 2019 года общие сборы по страхованию жизни снизились на 7,6% до 84,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (92,2 млрд рублей). При этом на рынке происходит переориентация спроса с инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) на накопительное страхование жизни (НСЖ), свидетельствуют данные исследования, подготовленные Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), Российским союзом автостраховщиков (РСА) и Национальным союзом страховщиков ответственности (НССО).

Одной из причин, отмечается в исследовании, стало принятие мер для решения проблемы мисселинга: в этом году ВСС выпустил стандарты для участников рынка, а с 1 апреля 2019 года вступили в силу указания ЦБ РФ, касающиеся стандарта продаж страхования жизни.



«Однако еще в прошлом году сами участники рынка изменили свою политику продаж и работы с клиентами: началась борьба за качество продаж и внедрение внутренних правил, например, постобзвоны клиентов, проведение контроля качества путем проверок тайными покупателями, изменения порядка информирования страхователей о рисках и параметрах продуктов. Страховщики начали активную работу по внедрению стандартов продаж, работу над качеством информирования клиентов с целью снизить риски мисселинга. Все это в совокупности оказало определенное охлаждающее воздействие на рыночную активность и продажи, но в то же время очевидно приводит к оздоровлению сегмента и смене акцентов роста», — отмечается в исследовании.

Вторая причина — снижение доходностей по таким продуктам, вызванное рыночной конъюнктурой. Доходности на фондовом рынке в 2018 году оказались невысокими, что определило и доходность по этим продуктам.

По данным ВСС и Ассоциации страховщиков жизни, наибольшее уменьшение сборов (на 26,1% до 46 млрд рублей) произошло в сегменте ИСЖ. Только у лидера рынка «Сбербанк страхование жизни» в I квартале наблюдался рост сборов ИСЖ на 1,5%.

На ИСЖ в I квартале 2019 года пришлось 48% всех премий страхования жизни (41 млрд рублей), на кредитное страхование — 21,9% (18,6 млрд), на НСЖ — 19,2% (16,3 млрд).

Совокупные выплаты в I квартале 2019 года увеличились на 27,6% до 139,2 млрд рублей. В связи с окончанием действия договоров «жизни» в этом сегменте выплаты выросли на 165,6% до 19,7 млрд рублей.

Рынок страхования жизни остается высококонцентрированным, отмечают эксперты: на топ-10 страховщиков за I квартал 2019 года пришлось 86% всех страховых премий, на топ-1 — 40% всех сборов.

«Объемы рынка по классическим накопительным программам страхования жизни при этом увеличились практически в полтора раза. Таким образом, на рынке происходит переориентация спроса с ИСЖ на НСЖ. В 2018 году поквартально продажи продуктов НСЖ росли на 12—14%, наблюдался рост доли взносов на срок от пяти до десяти лет, притом что доля краткосрочных полисов, напротив, снизилась. Помимо «пенсионных» целей НСЖ используют для того, чтобы накопить на образование детей, на покупку квартиры (дома). НСЖ сочетает в себе покрытие рисков, финансовую защиту, при этом есть возможность получить налоговый вычет. Этот продукт — основа для долгосрочного роста, он станет драйвером развития рынка страхования жизни в 2019 году», — говорится в исследовании.

Основным каналом дистрибуции остается банковский, хотя эксперты наблюдают изменения и структуры самого рынка, и концентрации рынка. Кроме роста доли НСЖ по сравнению с инвестиционным, растет популярность комбинированных продуктов, с наличием сервисной составляющей, например, к страховому полису могут дополнительно прилагаться услуги телемедицины, чекапы — понятные и применимые для клиента сервисы, которые повышают его лояльность страховщику. Помимо медицинских сервисов в комплексные продукты могут входить другие функции. Акцент на сегменте НСЖ, сервисные продукты и цифровизация будут определять лицо рынка страхования жизни в ближайшей перспективе.

Аналитики рассматривают два варианта прогноза на 2019 год: консервативный и оптимистичный. В консервативном сценарии допускается падение сборов в сегменте ИСЖ на 20—25% до 224 млрд рублей, при этом будет наблюдаться положительная динамика в НСЖ и в других видах. При оптимистичном сценарии снижение составит около 10%, и премии ИСЖ составят 262 млрд рублей. Падение в I и II кварталах сменится во втором полугодии небольшим ростом. Активность потребителей смещается в другие сегменты, будет расти НСЖ.

Согласно прогнозу, в 2019 году объем взносов по страхованию жизни без ИСЖ вырастет на 20%. Прирост кредитного страхования (ипотека и потребительское кредитование) в I квартале уже показал рост на уровне более 20% (сами кредитные сегменты росли даже чуть большими темпами — более 20% квартал к кварталу).

В этом году, полагают эксперты, все сегменты, кроме ИСЖ, покажут динамику, близкую к зафиксированной в I квартале. В то время как ИСЖ в двух сценариях (консервативном и позитивном) покажет падение сборов. В результате весь рынок страхования жизни упадет на 9% до 412 млрд рублей при консервативном сценарии и вырастет на 1% до 456 млрд рублей при оптимистичном. Драйвером развития рынка станут накопительные страховые продукты, есть существенные перспективы роста комплексных продуктов с сервисной составляющей. В целом рынок страхования жизни (без учета ИСЖ) по итогам 2019 года вырастет, а банковский канал останется основным для продаж инвестиционных и накопительных страховых продуктов.