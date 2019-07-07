Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что считает «шуткой» слова президента России Владимира Путина о собственном «дрейфе» в сторону своего оппонента, экономиста Сергея Глазьева.



«Это была шутка, я так ее воспринимаю. Трудно сказать в нашей конкретной ситуации с Глазьевым, чтобы я хоть на сантиметр дрейфовал в его сторону», — сказал он в воскресенье в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

20 июня президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал Кудрина последним экономистом 1990-х годов, но при этом отметил сближение его позиций с давним оппонентом — советником президента Сергеем Глазьевым.