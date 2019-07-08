В России могут начать использовать систему «бонус-малус» для расчета размера взносов в Фонд социального страхования (ФСС). Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас работодатели отчисляют в фонд взносы в размере 2,9% от зарплаты каждого сотрудника, а работник получает за счет средств ФСС компенсацию, когда находится на больничном, и пособия в связи с материнством. Также выплаты получают родственники, если человек погибает из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Система «бонус-малус» предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.

В фонде сказали «Известиям», что хотят «сформулировать сбалансированную систему тарификации, когда уровень страхового тарифа соответствует текущему уровню риска, внедрить полноценную систему «бонус-малус», увязать размер тарифа с мероприятиями по повышению безопасности труда». Там добавили, что также планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств: возможность гибели или нетрудоспособности сотрудников будут рассчитывать, опираясь на теорию вероятностей, статистику и долгосрочные финансовые вычисления.

Переход к определению тарифов страховых взносов и обязательств по видам обязательного социального страхования на основе актуарных расчетов также зафиксирован в плане мероприятий Кабмина по реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2018—2020 годы.

Как следует из основных параметров проекта бюджета ФСС на 2020—2022 годы, в следующем году доходы фонда от страховых взносов составят 752 млрд рублей, а расходы по соцстрахованию на случай больничного, материнства, несчастного случая на производстве и профзаболеваний — 756 млрд рублей. С учетом того что средства ФСС идут также на содержание аппарата, оплату путевок в санатории для льготников и обеспечение инвалидов техсредствами реабилитации, дефицит бюджета фонда составит 9 млрд рублей в 2020 году. К 2021-му нехватка средств вырастет до 37 млрд рублей.

По мнению члена экспертного совета при правительстве Александра Сафонова, логичным было бы вычислять размер взноса для каждого работодателя на основе специальной оценки условий труда, которую уже проводят на предприятиях. В этом случае необходимо, чтобы в ней участвовал представитель трудовой инспекции, считает Сафонов.

Идея дифференцированных ставок резонна и будет стимулировать проактивный подход к сохранению здоровья сотрудников, полагает президент «Деловой России» Алексей Репик. Важно, чтобы реализация не обернулась повышением тарифов и компании действительно поощряли за эффективные практики и «наказывали» за непродуктивные, отметил эксперт.