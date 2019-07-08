Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank к 2022 году сократит свой штат приблизительно на 18 тыс. сотрудников в результате реструктуризации, следует из пресс-релиза, размещенного на официальном сайте банка.



«Действия по реструктуризации будут включать сокращение штата приблизительно на 18 тысяч сотрудников… примерно до 74 тысяч работников к 2022 году», — говорится в релизе.

Также отмечается, что банк планирует сократить затраты на 6 млрд евро — до 17 млрд в 2022 году. С помощью плана преобразований банк также намерен снизить соотношение расходов и доходов до 70%.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Deutsche Bank рассматривает возможность сокращения от 15 тыс. до 20 тыс. сотрудников по всему миру. То есть под сокращение может попасть каждый шестой сотрудник банка.

Позже газета Financial Times отмечала также со ссылкой на источники, что банк намерен провести реструктуризацию из-за кризисного положения, что может привести к потере 5 млрд евро. План реструктуризации должен привести к сокращению рабочих мест на 20 тыс. единиц.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году. В России банк ведет деятельность с 1881 года.

