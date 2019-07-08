Обезличенные металлические счета (ОМС) и валютные депозиты могут приравнять к инвестиционным инструментам. Такие инициативы, в частности, обсуждались в начале минувшей недели на одной из закрытых встреч регулятора с участниками финансового рынка, касающейся законопроекта о категоризации инвесторов. Об этом «Коммерсанту» рассказали четыре источника на рынке — как присутствовавших на совещании, так и слышавших это от его участников.

«Действительно, есть дискуссия относительно ОМС, которые не страхуются в рамках системы страхования вкладов и по своей сути являются не сбережениями, а инвестиционным инструментом», — подтвердили в ЦБ. Однако для введения ограничений для ОМС необходимо изменение Гражданского кодекса, тем самым вопрос не может быть решен в законопроекте о категоризации инвесторов. По словам инвестиционного стратега «БКС Премьера» Светланы Кордо, этот инструмент может быть противопоказан тем, кто хочет иметь гарантии сохранности вложенных средств в денежном эквиваленте, а также тем инвесторам, которым могут срочно понадобиться средства.

По словам аналитика управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанса» Александра Осина, объем этого рынка на текущий момент невелик — всего 100–150 млрд рублей совокупно на счетах ОМС, то есть не более 2,4% от размера розничных валютных вкладов. Риски вложений в такой инструмент могут быть также отнесены и к инвестициям в валюту. «Это взаимосвязанные рынки, схожие по своей реакции на весь комплекс факторов мировой экономики по волатильности, текущей структуре инвесторов и тому подобному», — указывает он.

Что касается темы валютных депозитов, то, по словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, такое предложение оказалось «очень неожиданным». В ЦБ утверждают, что тема валютных вкладов «не обсуждалась и не обсуждается». По словам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, как ОМС, так и валютный депозит — это довольно простые инструменты, и необходимости в таком подходе нет. «Валютный депозит не несет никаких инвестиционных рисков для клиента. Риск равен риску рублевого депозита, и это риск банка, в котором он размещает деньги», — считает директор департамента Private Banking банка «ФК Открытие» Виктория Денисова. Директор по сегментам и некредитным продуктам Альфа-Банка Алексей Ермаков указывает, что валютный депозит имеет заранее установленную гарантированную доходность, а также защиту капитала, поэтому счесть неподходящим для неквалифицированных инвесторов этот продукт нельзя.