Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в условиях кризиса пенсионных продуктов хотят предлагать своим клиентам и страховые, сообщает «Коммерсант» .

У рынка обязательного пенсионного страхования (ОПС) будущего нет, сошлись во мнении участники дискуссии в рамках Международного финансового конгресса. Единственным драйвером для развития НПФ может стать негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Существующая система НПО предполагает различные варианты корпоративных пенсионных программ (КПП) и индивидуальных пенсионных планов (ИПП).

По словам заместителя гендиректора НПФ «Газфонд пенсионные накопления» Антона Шпилева, по наблюдаемым данным, из 49 существующих частных фондов развивают ИПП лишь пять: три НПФ, которые представляют госбанки (НПФ Сбербанка, «Открытие», «ВТБ пенсионный фонд»), «Газфонд ПН» и НПФ группы «Сафмар». Как отмечает Антон Шпилев, «объемы этого рынка потенциально могут составить 150—200 млрд рублей в год». «Через пять — десять лет это может быть триллионный рынок, но его надо развить», — утверждает он.

«У нас есть сегмент людей, которые получают высокую заработную плату, среднюю заработную плату. Спрос небольшой, но будет», — заявил главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Юрий Воронин.

По мнению участников рынка, бизнес индивидуальных программ НПФ мог бы развиваться более активно, если бы они могли продавать не только пенсионные продукты, но и дополнительные. Заместитель гендиректора инвесткомпании (ИК) «Регион» Галина Морозова, курирующая ее пенсионный блок, считает, что одна из проблем в том, что НПФ «не могут делать продукты, которые бы подгонялись под клиента, например из нескольких финансовых элементов, хотя потребность такая есть». По закону «О НПФ» это невозможно. «Мы не можем предложить разные инвестиционные стратегии для разных возрастов. Потому что любые наши стратегии должны заканчиваться положительной доходностью, отсутствием актуарного дефицита», — добавляет она.

В ЦБ в целом не против расширения указанных возможностей НПФ. По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, «в рамках одного юрлица можно совместить разные виды деятельности». По его мнению, можно будет и увеличить вариативность продуктов НПО — в связи с полной имплементацией стресс-тестирования, развитым управлением рисками НПФ и, в связи с этим, отказом от жесткого регуляторного ограничения по составу и структуре инвестпортфелей в пользу «свободного инвестирования». Впрочем, по словам Чистюхина, последний вопрос — не завтрашнего дня. «Мы не готовы относиться к НПФ, к тем активам, которыми они управляют, как к простому рыночному активу или как к простому рыночному институту, в отношении которого может быть объявлен дефолт, а фонд может быть обанкрочен», — пояснил он.

Лицензионное совмещение деятельности страховой компании (СК) и НПФ — вопрос несложный, полагает гендиректор ГСК «Югория» Алексей Охлопков. Основные требования к НПФ и СК схожи, за исключением подхода к вознаграждению.