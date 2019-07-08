Предприниматели просят Минэкономразвития выдавать займы на строительство отелей по ставке 3% на 15 лет, сообщают «Известия» . Такое предложение «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» подготовили к правительственному совещанию по стратегии развития российского туризма до 2035 года, которое состоится 8 июля.

В Минэкономразвития, которое разрабатывает стратегию развития туризма до 2035 года, сообщили «Известиям», что предложения поступили в ведомство и в настоящий момент рассматриваются. Также изучается международный опыт, отметили в МЭР.

Основные причины, по которым инвесторов не привлекает отельный бизнес, — не только высокие кредитные ставки и короткие сроки займа, но и стоимость услуг ЖКХ, налоги и проверки надзорных органов. В результате издержки по цепочке переходят на потребителя: любые затраты так или иначе включают в стоимость услуг, сказал «Известиям» вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Это, в свою очередь, делает внутренний туризм неконкурентным по сравнению с зарубежными направлениями.

По мнению главы ТПП РФ Сергея Катырина, субсидирование процентной ставки снизит нагрузку на бизнес, однако для того чтобы высчитать, насколько повысится привлекательность сферы строительства отелей для инвесторов, надо провести детальный анализ данной меры. В любом случае это окажет позитивное влияние на стоимость туристических услуг для потребителя. Он также добавил, что во всех регионах страны, нацеленных на развитие туризма, в первую очередь должна быть приведена в соответствие с нынешними требованиями инфраструктура для путешествий автотранспортом.

Субсидирование кредитов на строительство отелей должно быть вторым этапом после развития точек притяжения туристов и сопутствующей инфраструктуры, чтобы не оказалось так, что гостиницы, построенные на льготные кредиты, в итоге оказались полупустыми, сообщили изданию в «Деловой России».

Стоимость заемных средств на строительство гостиничных объектов в России значительно выше, чем в развитых и многих развивающихся странах, рассказал председатель комиссии по туристской индустрии РСПП Сергей Шпилько. Однако она не является палочкой-выручалочкой для стимулирования развития отрасли. Нужен комплекс мер, в том числе налоговые льготы.

Ключевая проблема российских городов с высоким туристическим потенциалом — это очень низкая сезонность, подтвердил владелец развлекательной группы «Биг Джек» Николай Андреев. В Крыму или Санкт-Петербурге она длится не более четырех месяцев, а остальную часть года гостиницы пустуют и не приносят дохода. Эту проблему можно будет решить за счет развития событийного туризма, считает предприниматель.