Бывшему члену совета директоров разорившегося Промсбербанка Ивану Мязину инкриминируется хищение из кредитного учреждения 3,2 млрд рублей, за что другие топ-менеджеры в 2017 и 2018 годах получили от трех до девяти лет лишения свободы, сообщает «Коммерсант» . Сам Мязин утверждает, что вся его вина заключается лишь в недостаточном контроле за действиями уже осужденного управляющего банком Бориса Фомина, который и дал на него показания.

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере и растрате в отношении 55-летнего Ивана Мязина следственный департамент МВД расследовал год. Показания о его причастности к хищениям из Промсбербанка в 2017 году дал бывший председатель правления этого кредитного учреждения Борис Фомин в рамках заключенного им с прокурором досудебного соглашения. Фомин утверждал, что лишь выполнял указания теневого хозяина Промсбербанка Ивана Мязина, в том числе о выдаче фиктивных кредитов. При этом бывший главный акционер банка Алексей Куликов в своих показаниях утверждал, что инициатива вывода средств принадлежала Борису Фомину. Организатором хищений денег из Промсбербанка, который после отзыва в апреле 2015 года лицензии остался должен клиентам 5,7 млрд рублей, следствие посчитало Алексея Куликова. Ему и еще двоим бывшим топ-менеджерам в 2017 году Подольский суд Московской области назначил наказание в виде лишения свободы на срок от трех до девяти лет. Борис Фомин был осужден в августе прошлого года на шесть лет колонии.

Суд оставил под арестом экс-банкира Мязина по делу о хищении 1,2 млрд рублей Иван Мязин был заключен под стражу 11 мая 2018 года, хотя ранее проходил по уголовным делам, связанным с Промсбербанком, в качестве свидетеля.

Иван Мязин, проходивший два с половиной года по делу в качестве свидетеля, был задержан в мае 2018 года. По версии следствия, существовало две схемы хищения денег из Промсбербанка. Согласно первой, незадолго до краха кредитного учреждения его руководство начало активно выводить средства на подставные организации. Для этого банкиры под фиктивные залоговые обеспечения выдавали крупные кредиты фирмам-однодневкам. Получив деньги, заемщики тут же переводили средства в другие структуры, где их следы терялись.

Еще в одной схеме хищений топ-менеджеры Промсбербанка использовали свою дочернюю структуру — страховую компанию «Оранта», которой переуступили права требования по части выданных фиктивных кредитов. «Оранта» продала долги аффилированным с собственниками банка организациям-нерезидентам, учрежденным в Молдавии, Литве и Эстонии, которые по истечении срока погашения кредитов через местные суды взыскивали с заемщиков деньги.

Один из последних фигурантов этого уголовного дела, Иван Мязин, сейчас знакомится с материалами расследования и своей вины не признает. «Признательные показания, которые мой подзащитный давал в ходе следствия, сводятся лишь к подтверждению того факта, что он осуществлял недостаточный контроль за деятельностью управляющего Промсбербанком Бориса Фомина», — заявил адвокат Никоноров.