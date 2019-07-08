Самые высокие доходы в России — в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности — в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Так, в Ямало-Ненецком автономный округе доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора. Таким образом, по заключению экспертов, в среднем в этом регионе люди могут рассчитывать на более или менее достойный уровень материального благополучия. Второе место — у Ненецкого автономного округа, где отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 2,9. Эти два региона, как отмечают авторы рейтинга, занимают первые места с достаточно большим отрывом. Уже следующий в рейтинге регион, Чукотский автономный округ, заметно отстает от лидера.

Четвертую и пятую позиции в рейтинге занимают Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Также в первую десятку входят Сахалинская область (соотношение на уровне 2,14), Москва (2,07), Московская область (2,02), Санкт-Петербург (1,93) и Республика Татарстан (1,93). У Нижегородской области, разместившейся на 20-й позиции в рейтинге, соотношение находится на уровне 1,61, а у Оренбургской области, которая находится на 50-м месте, — 1,43.

У Тывы, которая занимает 85-е место в рейтинге, оно составляет лишь 0,88. В последней десятке также оказались Республика Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная и Курганская области, Чувашия, Марий Эл и Крым. У расположившегося на 76-м месте Крыма отношение доходов к фиксированному набору находится на уровне 1,17, что в 2,6 раза хуже результата лидера. По оценкам авторов рейтинга, первая десятка регионов-лидеров в 2,5 раза опережает последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах.

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Согласно результатам исследования, в 15 регионах доля бедных составляет менее 10%. В основном это регионы с высокими доходами. Эксперты отдельно отметили ряд субъектов РФ, где уровень бедности ниже, чем в более богатых регионах. Так, Татарстан может похвастаться тем, что по доходам занимает 10-е место, а по доле бедных показывает второй лучший результат (вместе с Москвой и Санкт-Петербургом) сразу за лидером — ЯНАО.

Хороший результат показала и Белгородская область, которая, занимая 14-е место по доходам к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, по уровню бедности находится в числе пяти лучших. Нижегородская, Ленинградская, Воронежская области по доходам расположились в третьем десятке, а доля бедных у них менее 9,5%. Тульская область по доходам к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимает 30-е место, а по доле населения за чертой бедности — 13-е. Авторы исследования считают, что в перечисленных областях распределение доходов относительно равномерное.

Обратные примеры можно в основном найти в северных, сибирских и дальневосточных регионах. Якутия входит в первую двадцатку регионов по соотношению медианных доходов и фиксированного набора товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, а при этом доля бедных здесь одна из самых высоких (19,1%). Похожая ситуация в Красноярском крае: 44-е место по доходам, а доля бедных — 18,2%. В Камчатском крае отношение медианных доходов к фиксированному набору равняется 1,59 (23-е место в России), а доля бедных — 16,5%. Примерно такая же картина в Коми: 25-е место по доходам, а доля бедных — 16,5%.

В целом в десяти регионах доля бедных превышает 20%. При этом в Тыве она выше 40%, что является максимальным показателем среди всех регионов России.

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При этом некоторая часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за свое выживание. По России 2,1% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой, уточняют эксперты.

Крайняя бедность неравномерно распространена по территории России. В Москве лишь 0,5% людей находятся за этой чертой доходов. Еще в семи регионах доля крайне бедных людей — менее 1%.

При этом наибольший процент людей за чертой крайней бедности наблюдается в Тыве (более 9% жителей). Заметно лучше ситуация в Ингушетии, где за чертой крайней бедности находится 5,6% населения. При этом все равно можно говорить о крайне острой проблеме бедности в этих двух регионах.

В десяти других регионах доля крайне бедного населения находится в диапазоне от 3% до 5%, а еще в шести регионах — от 2,5% до 3%. В этих регионах, уверены эксперты, проблема также стоит достаточно остро и требует пристального внимания со всех возможных сторон.