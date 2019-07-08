Законопроект, касающийся электронной подписи, требует скорейшего принятия, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на парламентских слушаниях в Госдуме.

«На днях внесен в Думу законопроект, обеспечивающий безопасность и удобство при использовании электронной подписи, а также пересматривающий правила работы удостоверяющих центров. <…> Прежде всего это дистанционное хранение, включая электронные подписи — так называемая облачная электронная подпись. Это, конечно, сильно повысит удобство ее использования. К этому законопроекту есть ряд вопросов, их обязательно нужно обсуждать, но этот законопроект требует скорейшего принятия, поскольку он создает инфраструктурную основу для решения множества смежных вопросов», — отметил Орешкин.

Он добавил, что по законопроекту предлагается поднять планку требований к удостоверяющим центрам, в том числе через требования к капиталу, наличию филиальной сети и репутации руководства.

«Электронная подпись — это базовая история в цифровом мире, за нее у нас отвечают удостоверяющие центры», — заявил Орешкин.