Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам для предприятий. По его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным. Об этом он сказал, выступая на одной из сессий проходящего в Екатеринбурге форума-выставки «Иннопром».



«Какая еще беда? Серьезная закредитованность предприятий. Я сейчас в первую очередь говорю о предприятиях ОПК. По нашим подсчетам, сегодня кредитный портфель предприятий ОПК составляет свыше 2 триллионов рублей — 2,2 триллиона. По нынешним процентным ставкам объем средств, необходимых для уплаты процентов, это порядка 200 миллиардов рублей. Эта цифра бьется с плановой прибылью предприятий ОПК», — заявил вице-премьер.

Он отметил, что рентабельность предприятий «на входе» сегодня составляет около 20% «на выходе» — около 3—5%. Поэтому объем собственных средств у предприятий ограничен.

«Возможности опереться на внутренние источники, на самые действенные источники, на собственные деньги практически нет. Необходимо что-то на этот счет делать», — сказал Борисов, напомнив, что один из ведущих банков — Сбербанк получает прибыли. «Я не хочу сказать, что это плохо — это хорошо. Но как-то надо соизмерять. То есть промышленный сектор, который производит продукцию, живет впроголодь, обслуживая финансовые институты. Финансовые институты, которые ничего не производят, а призваны только обеспечивать процессы организации производства и внедрения продукции, имеют прибыль в разы больше, чем производитель. Есть над чем подумать», — подчеркнул вице-премьер.

«Идет только обслуживание процентов, основное тело кредита абсолютно точно никогда уже не будет погашено, они [предприятия] не в состоянии погасить эти кредиты», — указал Борисов, отметив, что обращался к президенту Владимиру Путину с предложениями провести расчистку кредитного портфеля. В мире применяются такие методики, как списание долга или докапитализация предприятий. «Комбинация этих мер или реструктуризация этих кредитов должна дать какой-то результат», — надеется он.