Энергомашбанк вводит с 8 июля три тарифных плана по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). По всем тарифным планам предусмотрено начисление 3% на остаток. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Клиентам предлагаются пакеты «Энергичный старт», «Энергичный рост» и «Энергичный бизнес».

Пакет «Энергичный старт» разработан для новых компаний с оборотами до 500 тыс. рублей в месяц, планирующих проведение небольшого количества платежей.

По тарифным планам «Энергичный рост» и «Энергичный бизнес» действуют льготы по открытию счета, подключению системы «Банк — клиент» и/или мобильного приложения для работы с ним, внесению наличных.