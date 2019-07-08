Полиция в Москве в ходе переговоров задержала в понедельник должника по ипотечному кредиту, который заперся в квартире на Октябрьской улице и угрожал гранатой судебным приставам. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов.

«Сотрудники полиции организовали с ним переговоры и убедили гражданина пустить в квартиру сотрудников правоохранительных органов. Мужчина задержан и направлен в отдел полиции для разбирательства», — сказал он.

Источники уточнили, что в декабре 2011 года мужчина заключил договор по ипотеке с ООО «Русский кредит» на 2 млн рублей под залог квартиры площадью 54,3 кв. м на улице Октябрьской, оцененной в 7 млн рублей.

В связи с невыплатами квартира несколько лет назад была переоформлена на банк. Мужчина обжаловал решение о лишении единственного жилья в Замоскворецком суде, мотивировав это тем, что не получил средства в полном объеме, но суд в 2013 году его иск отклонил, не найдя этому подтверждения и признав договор заключенным на законных основаниях. В сентябре 2016 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск «Русского кредита» о снятии должника с регистрационного учета в квартире и выселении из жилого помещения.

Исполнительное производство о выселении было открыто с 14 июля 2017 года, пока должник и его представитель обжаловали производство в столичных судах, которые в итоге отклонили жалобы, в том числе на восстановление срока обжалования или предоставление отсрочки.