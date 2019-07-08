Минэкономразвития предлагает создать единую цифровую платформу для разработки, согласования и принятия нормативно-правовых актов. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая в Госдуме, сообщает РБК . Ведомство рассчитывает приступить к созданию информационной системы в сентябре 2019 года, а с 2020-го провести эксперимент по переводу отдельных регуляторных решений в цифровой формат.

«Уже есть ее (единой платформы. — Прим. ред.) концепция, конкретные технические требования для проектирования. На первом шаге она должна охватить федеральные органы исполнительной власти», — сказал министр в ходе парламентских слушаний по вопросам цифровой экономики (цитата по РИА Новости).

Минэкономразвития назвало свой проект «Единая национальная среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений». Создание цифровой платформы позволит сократить издержки, обеспечить прозрачность и контроль над процессом нормотворчества, следует из презентации министерства, описывающей основные положения новой системы. В системе будет храниться история поручений и комментариев, можно будет увидеть прежние редакции документа.

По замыслу Минэкономразвития в платформу будут интегрированы раскрытие проектов нормативно-правовых актов regulation.gov.ru, официальный портал актов pravo.gov.ru, база законопроектов Госдумы sozd.parliament.gov.ru.

Успешное внедрение платформы также создаст фундамент для будущей цифровизации госуправления и пересмотра всей системы действующего законодательства, его кодификации и инвентаризации через реализацию возможности автоматизированной проверки корректности и непротиворечивости системы нормативных актов, наличия в них правовых коллизий, дублирующих функций и противоречивых формулировок, отметили в пресс-службе Минэкономразвития.