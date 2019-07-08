Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок домашнего ареста американского инвестора Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября», — огласил решение судья Артур Карпов.

В ходе заседания следователь по делу сообщил, что оценочная экспертиза реальной стоимости акций International Financial Technology Group проводится уже третий месяц, однако заключение так и не было получено. По этой причине, а также из-за того, что Калви, будучи на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей или продолжить заниматься преступной деятельностью, следствие при поддержке прокурора попросило продлить срок домашнего ареста.

Защита американца, настаивая на изменении меры пресечения на запрет определенных действий или залог в размере 5 млн рублей, отмечала, что следствие не представило суду достоверных оснований для продления Калви срока домашнего ареста.

​СК решил оставить Калви под домашним арестом Майкл Калви арестован до 14 июля.

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.

Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: топ-менеджер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.

Ранее в понедельник Басманный суд оставил Кордичева под домашним арестом до 13 октября. Ходатайство следствия о продлении ареста Дельпалю суд рассмотрит 9 июля.

