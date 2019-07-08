России потребуется минимум шесть лет, чтобы достичь сегодняшних показателей стран-лидеров в области цифровой экономики. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».



Как следует из его презентации, США и Китай имеют наибольшие доли цифровой экономики в ВВП. В 2015 году показатели составляли 10,9% и 10% соответственно. По оценкам Грефа, доля цифровой экономики в российском ВВП достигает 4%.

«К 2025 году, если мы будем активно развивать нашу цифровую экономику, мы догоним страны-лидеры, те уровни, на которых они находятся сегодня. Итак, наш разрыв в лучшем случае составляет шесть лет», — сказал глава Сбербанка.

Впрочем, он отметил, что по отдельным направлениям Россия показывает хорошие результаты, сопоставимые с мировым уровнем развития технологий.

«По отдельным направлениям Россия является лидером. Целый ряд банковских сервисов, муниципальных сервисов, которые реализованы, в частности, в городе Москве, — это мировой уровень сервисов. Даже более того, по целому ряду сервисов аналогов в мире нет», — резюмировал Греф.