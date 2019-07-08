Приобретенные банком «Восточный» акции люксембургского инвестфонда IFTG стоят более 2,5 млрд рублей, что подтверждается отчетом аудиторов PwC 2018 года и решением арбитражного суда. Об этом, как сообщает РБК , заявил основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в Басманном суде, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении ему домашнего ареста.

По версии следствия, Калви, обвиняемый в причастности к хищению 2,5 млрд рублей, в феврале 2017 года убедил совет директоров «Восточного» погасить кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ, у структур Baring более 50%) на указанную сумму в обмен на пакет акций компании IFTG, реальная стоимость которого составляет лишь 600 тыс. рублей.

Выступая в понедельник в суде, Калви заявил, что в 2012—2014 годах при прежних собственниках «Восточного» у банка возникли обязательства на сумму около 2,5 млрд рублей, обеспеченные залогом ценных бумаг на сумму 5 млрд, принадлежащих банку и находящихся на счетах депозитария «БКС Кипр». По словам Калви, в случае непогашения долга ценные бумаги были бы списаны, что создало бы реальный риск отзыва лицензии у «Восточного», так как размер его капитала опустился бы ниже нормативов.

Калви сообщил, что «Восточный» за счет своих средств, выданных через ПКБ, погасил обязательства и освободил от залога ценные бумаги на сумму 5 млрд рублей. В результате все акционеры «Восточного» получили выгоду благодаря сохранению банком своего капитала.

Основатель Baring Vostok отметил также, что сведения о данных операциях были раскрыты другим акционерам «Восточного» в лице Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова. Последний, по словам Калви, активно участвовал в поиске компании, которая обладала бы большим потенциалом роста и могла бы быть справедливым замещением кредиту в размере 2,5 млрд рублей. И IFTG, как отметил Калви, полностью отвечает таким критериям, поскольку это прибыльная компания с существенными активами, а ее бизнес удачно дополняет бизнес самого банка.

​Комиссия РСПП признала личный интерес акционера банка «Восточный» в деле Калви Возбуждение уголовного дела произошло на фоне корпоративного конфликта, посчитала комиссия.

В ходе слушаний в суде Калви заявил, что Аветисян и Юсупов предстали обманутыми, вырвав из контекста деятельности «Восточного» несколько совершенно законных операций, после чего и трансформировали спор в уголовное дело.



«Самая большая победа Юсупова и Аветисяна — изоляция меня и моих партнеров. Я уверен, что мы докажем свою невиновность, но это не так легко сделать, когда ты ограничен во всем, а твои товарищи находятся под стражей. Я не собираюсь скрываться и намерен помочь следствию разобраться во всех тонкостях дела. Я прошу суд изменить мне меру пресечения на запрет определенных действий или залог», — заявил Калви в суде.

Суд в понедельник продлил Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября (прим. Банки.ру).