Хорватия направила официальное письмо о своем намерении присоединиться к Европейскому механизму обменных курсов (ERM II) и к Европейскому банковскому союзу, что является первым этапом присоединения страны к зоне евро. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы ее председатель Мариу Сентену, передает ТАСС.

«Это первый шаг на пути присоединения к зоне евро. Мы приветствуем решение хорватского правительства о присоединении к семье евро и поддержим его на этом пути», — заявил Сентену.

Членами зоны евро являются на настоящий момент 19 государств. Для вступления в сообщество страна-кандидат должна два года оставаться членом ERM II, удерживая свою валюту. Кроме того, она должна выполнить так называемые Маастрихтские критерии: максимальный дефицит бюджета не должен превышать 3% ВНП, размер госдолга — 60% ВВП; инфляция не должна быть более чем на 1,5 процентного пункта выше, чем средний уровень инфляции в трех странах ЕС с самыми низкими ее показателями.

Европейский механизм обменных курсов был создан в 1979 году, задолго до введения евро, его главной целью было снижение взаимных колебаний курсов валют государств Европейского экономического сообщества относительно друг друга. Он стал одним из основных механизмов балансировки валютных курсов при создании зоны евро в 1999 году. В настоящее время этот механизм допускает предельные колебания курса валюты страны — кандидата на вступление в зону евро в пределах коридора плюс-минус 15% от согласованного (центрального) курса этой валюты к евро.

В настоящий момент этот механизм действует в отношении только одной валюты — датской кроны. Дания не намерена вступать в зону евро, однако пользуется этим механизмом для дополнительной стабилизации курса кроны относительно евро. Датский Центробанк по собственной инициативе установил предельные колебания курса своей валюты в плюс-минус 2,25%.

