Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предпочитают вкладываться в менее рисковые и, соответственно, менее доходные инструменты, сообщает «Коммерсант» . Шесть из 11 крупнейших частных пенсионных фондов (с пенсионными накоплениями свыше 15 млрд рублей) с большим запасом проходили стресс-тестирование ЦБ накануне ужесточения его норм.

НПФ Сбербанка и «ВТБ Пенсионный фонд», «Открытие» проходят их в 100% случаев, Национальный НПФ — в «более 99%», фонды «Сафмар» и «Согласие» — в 99%. Другие крупные НПФ — «Газфонд пенсионные накопления», «Будущее», «Нефтегарант», «Большой» и «Социум» — не ответили на запрос издания. В фонде «Роствертол» (менее 1 млрд рублей пенсионных накоплений) рассказали, что их результат составляет 98%.

Ранее некоторые участники рынка говорили, что рост вложений в ОФЗ в том числе связан с проводимым фондами стресс-тестированием. На это указывала и Ассоциация НПФ. Однако, как показывают предоставленные фондами цифры, у НПФ остается большое пространство для маневра в рамках нынешних сценарных предпосылок и требований к проведению стресс-тестирования, что подтверждает, в частности, расчеты регулятора. Как рассказывал на Международном финансовом конгрессе директор департамента коллективных инвестиций Кирилл Пронин, даже при выборе максимально установленного лимита в 40% фонды проходят по регуляторным требованиям. Поэтому высокую долю вложений в госбумаги Пронин связывает с низким риск-аппетитом «фондов, рисковиков… бенефициаров НПФ».

«Инвестиционной стратегией фонда предусмотрены также вложения в более рисковые активы, такие активы есть в портфелях, однако их доля незначительна», — признают в Национальном НПФ, указывая, что фонд «не планирует менять текущую структуру, кредитное качество и уровень ликвидности портфелей». «Мы стараемся придерживаться максимально консервативной и нерисковой стратегии инвестирования… Глобально не планируем менять портфель в текущем году, но локально намерены выйти из ценных бумаг без рейтинга», — заявили в НПФ «Сафмар».

«Действительно, спред между ОФЗ, корпоративными бондами с суверенным рейтингом и облигациями эмитентов с несколько худшим кредитным качеством невелик — всего 1—3 процентных пункта, а потому НПФ берут инструменты, которые обеспечивают ему и надежность, и выполнение с запасом регуляторных норм», — говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. При этом, по его словам, склонность к риску у некоторых фондов отбили предыдущие опыты не очень ответственного инвестирования. Впрочем, как отмечает гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий, «если спреды корпоративных облигаций вырастут, мы будем наращивать их долю в портфеле».