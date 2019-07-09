Чем больше участников рынка примут участие в программах льготного кредитования, тем больше вероятность получения кредитов по справедливой ставке, а также возможностей для развития конкуренции. Об этом начальник Управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева заявила в ходе круглого стола «Защита конкуренции на страховом и банковском рынках РФ», который состоялся 8 июля в Госдуме РФ.



«Мы также предполагаем, что необходимо отказываться от таких критериев отбора кредитных организаций, как размер собственных средств банков и участие государства в уставном капитале организации, и опираться в этом вопросе на место банка в кредитном рейтинге», — отметила спикер.

Она пояснила, что одним из мероприятий «дорожной карты», которую правительство РФ утвердило в рамках реализации Национального плана развития конкуренции, является подготовка доклада по исключению необоснованных требований при допуске кредитных организаций к привлечению денежных средств на банковские депозиты, выдаче банковских гарантий и льготному финансированию из федерального бюджета.

Говоря о состоянии конкуренции в сфере банковского страхования, Сергеева сообщила, что Федеральная антимонопольная служба проводит активную работу по изучению взаимодействия банков и страховщиков по отдельным аспектам такого взаимодействия при страховании заемщиков и по созданию условий для его совершенствования в части обеспечения развития конкуренции.

По словам спикера, ведомством также был подготовлен ряд следующих предложений: