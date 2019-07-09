Арестованная в Москве бывшая топ-менеджер Молдиндконбанка Елена Платон, полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более 1 млрд долларов, сообщает «Коммерсант» . Несмотря на это, а также показания, изобличающие других участников организованного преступного сообщества, ее адвокатам не удалось добиться перевода своей подзащитной ни под домашний арест, ни освободить ее под залог.

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего главы казначейства Молдиндконбанка Елены Платон на решение Тверского райсуда Москвы, который 25 мая 2019 года отправил ее в СИЗО на два месяца. По данным издания, фигурантом российского уголовного дела, которое следственный департамент МВД расследует уже более четырех лет, экс-банкирша стала в январе нынешнего года. Тогда ей заочно были предъявлены обвинения в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и участии в преступном сообществе.

По версии следствия, участники ОПС, в том числе брат и сестра Платон, в 2013—2014 годах с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском Земельном Банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Молдиндконбанке под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Молдиндконбанк по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд рублей. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев.

По данным издания, свою вину в инкриминируемых деяниях Елена Платон полностью признала. При этом она дала показания, изобличающие других предполагаемых участников ОПС. Возможно, благодаря этим данным недавно был арестован бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, также признавшийся в участии в выводе средств из России. Информации о заключении Платон досудебного соглашения о сотрудничестве с прокурором пока нет.