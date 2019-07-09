Минпромторг предложил расширить период предоставления скидок по «деревянным» кредитам до 2020 года. Также ведомство предлагает субсидировать банкам половину первоначального взноса по кредиту на покупку деревянного дома, что позволит заинтересовать большее количество банков, участвующих в программе, рассказал «Российской газете» заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

В 2018 году было принято специальное постановление правительства, по которому банкам субсидируют часть процентной ставки по кредитам, выданным гражданам на приобретение деревянных домов заводского изготовления. На эти цели было заложено 200 млн рублей. Но за первые семь месяцев были предоставлены субсидии на деревянное строительство лишь по 14 таким кредитным договорам, так как первоначальный срок субсидирования был установлен короткий — до 2019 года.

Минпромторг внес в правительство поправки, расширяющие период предоставления скидок по «деревянным» кредитам до 2020 года. «На 2019 год на эти цели заложено уже порядка 400 миллионов рублей, на 2020 год — еще около 400 миллионов», — рассказал Евтухов.

Уже готовится свод правил, который позволит строить из дерева восьмиэтажные жилые дома и пятиэтажные общественные здания.

Пока применение деревянного домостроения в России составляет 10%, в то время как в США, Канаде и странах Западной Европы доля деревянных жилых и нежилых зданий в общем объеме строительства доходит до 40%. Возможно, в скором времени и в России будут активно строить деревянные дома.

По данным Минпромторга России, в прошлом году официально было продано древесины или построено из нее жилья не более чем на 80 млрд рублей, хотя на самом деле гораздо больше.

«По нашим оценкам, доля «серого» рынка составляет в регионах до 70%, это процентов на 20 больше, чем в столице, — говорит генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков. — А в некоторых сегментах, например в дачном строительстве, основная часть объема строится бригадами шабашников. Получается, что гигантские суммы, по нашим оценкам — около 250 миллиардов рублей, просто не поступают в казну».