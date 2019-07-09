Арбитражный суд Амурской области снял арест с принадлежащих структуре инвестиционного фонда Baring Vostok 9,99% акций банка «Восточный», наложенный ранее в деле по иску компании «Финвижн» бизнесмена Артема Аветисяна об исполнении опциона, следует из опубликованного во вторник определения суда.



Суд удовлетворил соответствующее ходатайство об отмене обеспечительных мер, поданное подконтрольной Baring Vostok компанией Evison Holdings Ltd. Как пояснил заявитель, ранее компания-регистратор, исполняя решение суда о немедленной передаче пакета акций, списала со счета Evison неарестованные акции в том же количестве, при этом сохранился арест более 80 млн акций.

Амурский арбитраж 17 мая по иску «Финвижн», миноритарного акционера «Восточного», обязал Evison Holdings исполнить соглашение о кол-опционе от 26 августа 2016 года о продаже истцу 9,99% акций банка за 750 млн рублей. Затем 11 июня суд вынес определение о немедленном исполнении данного решения. Baring Vostok 18 июня сообщил, что Evison Holdings исполнил опцион о передаче акций компании «Финвижн», которая голосовала ими на собрании акционеров в конце июня.

Банк «Восточный» и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал бывший член совета директоров «Восточного», глава Baring Vostok Майкл Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

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Акционеры банка 28 июня избрали новый совет директоров. В него вошли девять человек: от «Финвижн» — ее бенефициар Аветисян и его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов; от Baring Vostok — менеджер по инвестициям Дмитрий Бабурин, директор по международным правовым вопросам Яна Арутюнова и миноритарные акционеры банка «Восточный» Григорий Жданов и Марина Ушакова; а также два независимых директора, номинированных «Финвижн», — Алексей Калинин и Светлана Труханович.

Из прежнего состава в совет директоров не вошли независимый директор Николай Варма и три представителя Baring: Калви находится под домашним арестом, двое других — партнер по индустрии финансового сектора фонда Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин — остаются в СИЗО.