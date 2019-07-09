Арбитражный суд Москвы признал банкротом основного бенефициара микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — столичный арбитраж ввел в отношении Бернштама в феврале по заявлению Русского Трастового Банка.

Кузьминский суд Москвы 5 июля арестовал Бернштама, ему инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).