Молодежь в возрасте от 18 до 25 лет интересуется серьезными финансовыми инструментами, свидетельствуют результаты исследования Сбербанка в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных). Охотнее всего молодежь инвестирует в облигации.



Согласно анализу, более 80% клиентов самой молодой группы «Сбербанк Управление активами» инвестируют в облигации, что эквивалентно 58% их совокупных активов. 59% предпочитают акции (14% активов). Всего 2% вкладывают в недвижимость, но в активах эта доля составляет 13%. Еще 3% клиентов 18—25 лет выбирают продукты с защитой капитала, что эквивалентно 15% активов. Молодые инвесторы могут выбирать сразу несколько видов финансовых инструментов, поэтому в сумме получается больше 100%.



Число молодых людей среди компаний блока «Управление благосостоянием» Сбербанка постепенно растет. «Сбербанк страхование жизни» насчитывает их уже около 5%, «Сбербанк Управление активами» — около 2% от всей клиентской базы, а их активы приближаются к 1 млрд рублей. При этом за год количество молодых инвесторов увеличилось вдвое.

Подавляющее большинство молодых клиентов «Сбербанк страхование жизни» (93%) по программам накопительного страхования предпочитают делать ежемесячные взносы — в среднем 2 719 рублей. Как правило, они хотят накопить около 300 тыс. рублей и собираются сделать это за десять лет. Интересно, что девушек накопительное страхование жизни привлекает гораздо больше, чем юношей, — в процентном отношении их 70% к 30%.

Думает ли молодежь о пенсии, выяснилось во время недавнего телефонного опроса, который прошел в восьми федеральных округах России по заказу НПФ Сбербанка. Молодые люди в возрасте от 18—29 лет, которые откладывают на будущее, единогласно (100%) заявили, что начали задумываться о пенсионных накоплениях в возрасте до 25 лет.



Ожидания молодежи (18—29 лет) от предстоящей пенсии позитивнее, чем у респондентов постарше. 11% из опрошенных молодых людей рассчитывают после выхода на пенсию получать свыше 50 тыс. рублей в месяц. Доход от 15 тыс. до 20 тыс. рублей устроил бы четверть представителей этой возрастной группы, принявших участие в опросе.