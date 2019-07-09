Генеральная прокуратура России проводит проверку по факту утечек персональных данных россиян, в том числе клиентов трех крупных банков. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

«В мае и июне Генпрокуратура России с привлечением Роскомнадзора организовала проверку сведений, опубликованных в разных интернет-изданиях, о распространении крупными электронными торговыми площадками, а также банками персональных данных граждан России. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — сказал он на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир». Куренной уточнил, что проверка еще не завершена.

Месяц назад СМИ сообщили об утечке персональных данных порядка 900 тыс. клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и Хоум Кредит Банка.

Куренной напомнил, что право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну закреплено Конституцией РФ. «Прокуроры в этой сфере организуют необходимое взаимодействие с Роскомнадзором, направляют в его адрес соответствующую информацию о выявленных нарушениях закона. Как правило, основание для проведения прокурором проверок в этой сфере — это заявления и обращения граждан, а также сведения, полученные в ходе мониторинга информации в Интернете», — пояснил он.

По словам представителя ГП, среди нарушений, которые выявляют прокуроры, можно выделить незаконную передачу медицинскими работниками и полицейскими персональных данных умерших граждан организациям по оказанию ритуальных услуг; личные данные передают и организации, которые управляют многоквартирными домами, публикуя информацию о жильцах на своих сайтах.

«В настоящее время Генпрокуратура по поручению президента РФ проводит проверку исполнения законодательства о защите персональных данных региональными и местными органами власти в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе при использовании информационных систем», — добавил Куренной.