Определяющую роль сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами

Чистый отток капитала из России (чистое кредитование нерезидентов) за шесть месяцев составил 27,3 млрд долларов, превысив почти в 2,5 раза показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, которые приводятся в комментарии ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — июне 2019 года» .

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе — июне 2019 года, согласно оценке Банка России, составило 27,3 млрд долларов США (11,1 млрд долларов США в январе — июне 2018 года). Определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами. Операции прочих секторов оказали нейтральное влияние на динамику показателя», — отмечается в сообщении ЦБ.

Напомним, в конце прошлого года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Согласно данным, публиковавшимся ранее, чистый отток капитала за пять месяцев этого года равнялся 35,2 млрд долларов. Таким образом, отдельно в июне был приток в размере 7,9 млрд.

Центробанк повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в текущем году до 50 млрд долларов В марте ЦБ ожидал чистого оттока капитала в 2019 году на уровне 35 млрд долларов.

По оценке Центробанка, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2019 года составило 45,8 млрд долларов против 47,7 млрд в январе — июне 2018-го, что стало результатом незначительного уменьшения профицита внешней торговли товарами вследствие более существенного снижения стоимостного показателя экспорта товаров по сравнению с их импортом. При этом отмеченное снижение профицита торгового баланса было частично компенсировано уменьшением отрицательного сальдо баланса услуг, которое сложилось не только в результате сокращения импорта, но и вследствие незначительного роста объема экспорта во внешней торговле услугами, указывает регулятор.



«Международные резервы в результате операций выросли на 35,2 млрд долларов США главным образом за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг», — говорится также в аналитическом комментарии.