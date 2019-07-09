Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию, а не до конца июля, как предполагалось ранее. При этом законопроект о краудфандинге на текущий момент «практически согласован», сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Скорее всего, [перенесем] на осень. Закон о краудфандинге, может быть, пойдет весной [в весеннюю сессию], он сейчас ближе к согласованию. А с ЦФА [цифровыми финансовыми активами] пока непонятно. Законопроект о краудфандинге касается не только цифровых активов, и сейчас он практически согласован», — сказал Аксаков.

Он пояснил, что пока не удалось прийти к общей позиции о судьбе криптовалют в России, именно по этой причине закон о цифровых финансовых активах могут перенести на осень.



«Закон о ЦФА должен решить вопрос, будем ли мы запрещать криптовалюты как инструмент обмена в российском законодательстве. То есть не будет пунктов обмена, бирж, которые будут работать с криптовалютами. И мы пока здесь не пришли к согласованной позиции. Необходимо прописать в законодательстве, что такое криптовалюта. Дальше идет развилка: мы запрещаем на территории России организовывать инфраструктуру по приобретению и продаже криптовалют либо разрешаем это», — рассказал Аксаков. При этом даже в случае запрета криптобирж россияне смогут покупать криптовалюту через иностранные площадки, отметил он.

