Федеральная резервная система США намерена в течение ближайших пяти — десяти лет совершенствовать и разнообразить стресс-тесты для крупнейших американских банков, которые должны быть готовы к непредсказуемым рискам при следующем этапе финансовой нестабильности. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в видеообращении к участникам конференции в Бостоне (штат Массачусетс) во вторник, передает ТАСС. Текст выступления распространила пресс-служба ФРС.

«При проведении стресс-тестов будущего, через пять — десять лет, нам потребуется продолжать обеспечивать способность банков даже при серьезном спаде деловой активности выделять кредиты, от которых зависят домохозяйства и частные предприятия. Стресс-тесты должны эволюционировать, чтобы поспевать за эволюцией финансовых организаций и финансовой системы в целом. Когда финансовая нестабильность проявится в следующий раз, это может произойти неожиданно и беспорядочно», — предупредил Пауэлл.

«Банкам потребуется быть готовыми преодолевать не только ожидаемые, но и непрогнозируемые риски. Поэтому тесты должны варьироваться год от года и предусматривать даже весьма маловероятные сценарии», — отметил глава ФРС.

ФРС, созданная на основании закона «О федеральном резерве» от 23 декабря 1913 года, реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главная цель — достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне. Организация объединяет 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах.



Руководящим органом ФРС является совет управляющих. Он осуществляет надзор за деятельностью денежной и банковской систем и формулирует основные правила финансовой политики. Инструментами денежного контроля, посредством которых совет может влиять на резервы коммерческих банков, являются операции на открытом рынке, изменение нормы резервирования и учетной ставки.