Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предлагает принять специальное постановление о поручении Счетной палате проводить мониторинг эффективности демпфирующего механизма сдерживания цен на топливо. Об этом он заявил в ходе обсуждения ежегодного отчета Счетной палаты, сообщило агентство ТАСС.

Как уведомил Макаров, 10 июля Госдума будет обсуждать предложения правительства по соглашению с нефтяными компаниями, где речь идет о законодательном регулировании сдерживания цен на бензин.

Госдума 10 июля рассмотрит во втором чтении законопроект, в правительственных поправках к которому, в частности, идет речь о корректировке параметров применяемого в настоящее время демпфирующего механизма.

«Давайте завтра посмотрим и поставим, примем заявление Госдумы, в котором поручим Счетной палате осуществлять мониторинг, причем мониторинг как эффективности того механизма, который предложило правительство, так и мониторинг того, как используют это нефтяные компании. Ведь нефтяные компании получают в результате бюджетные средства, средства ФНБ, но если это так — это предмет для проверки Счетной палатой», — сказал он.

«Я думаю, что мы могли бы вполне поставить такую задачу, и я думаю, что Счетная палата могла бы эту работу, безусловно, выполнить», — добавил депутат.

Эксперты обещают меньший рост цен на бензин при альтернативной схеме налогового маневра
Эксперты обещают меньший рост цен на бензин при альтернативной схеме налогового маневра

Срок действия соглашения между властями и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо истек 1 июля.

В ноябре 2018 года, после резкого подорожания бензина и дизельного топлива, правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен. Соглашение действовало до 1 июля 2019 года.

Параллельно с 1 января был запущен демпфирующий механизм, который должен был возместить компаниям часть разницы (60%) между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо.

После того как в I квартале этого года демпфер сработал в обратном направлении (то есть нефтяники были вынуждены платить государству), компании настояли на снижении цен в формуле демпфера — с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну бензина и с 50 тыс. до 46 тыс. рублей за тонну дизельного топлива.

С 2020 года формула компенсации должна измениться: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизтоплива. Минфин и Минэнерго долгое время не могли договориться, как компенсировать эти потери. Минфин настаивал на повышении налога на добычу полезных ископаемых, чтобы компенсировать выплаты нефтяникам из Фонда национального благосостояния в этом году. Минэнерго в свою очередь выступало против повышения НДПИ и предлагает увеличить компенсацию за счет ФНБ.