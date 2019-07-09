Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предлагает принять специальное постановление о поручении Счетной палате проводить мониторинг эффективности демпфирующего механизма сдерживания цен на топливо. Об этом он заявил в ходе обсуждения ежегодного отчета Счетной палаты, сообщило агентство ТАСС.

Как уведомил Макаров, 10 июля Госдума будет обсуждать предложения правительства по соглашению с нефтяными компаниями, где речь идет о законодательном регулировании сдерживания цен на бензин.

Госдума 10 июля рассмотрит во втором чтении законопроект, в правительственных поправках к которому, в частности, идет речь о корректировке параметров применяемого в настоящее время демпфирующего механизма.

«Давайте завтра посмотрим и поставим, примем заявление Госдумы, в котором поручим Счетной палате осуществлять мониторинг, причем мониторинг как эффективности того механизма, который предложило правительство, так и мониторинг того, как используют это нефтяные компании. Ведь нефтяные компании получают в результате бюджетные средства, средства ФНБ, но если это так — это предмет для проверки Счетной палатой», — сказал он.

«Я думаю, что мы могли бы вполне поставить такую задачу, и я думаю, что Счетная палата могла бы эту работу, безусловно, выполнить», — добавил депутат.

Эксперты обещают меньший рост цен на бензин при альтернативной схеме налогового маневра Срок действия соглашения между властями и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо истек 1 июля.

В ноябре 2018 года, после резкого подорожания бензина и дизельного топлива, правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен. Соглашение действовало до 1 июля 2019 года.

Параллельно с 1 января был запущен демпфирующий механизм, который должен был возместить компаниям часть разницы (60%) между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо.

После того как в I квартале этого года демпфер сработал в обратном направлении (то есть нефтяники были вынуждены платить государству), компании настояли на снижении цен в формуле демпфера — с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну бензина и с 50 тыс. до 46 тыс. рублей за тонну дизельного топлива.



С 2020 года формула компенсации должна измениться: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизтоплива. Минфин и Минэнерго долгое время не могли договориться, как компенсировать эти потери. Минфин настаивал на повышении налога на добычу полезных ископаемых, чтобы компенсировать выплаты нефтяникам из Фонда национального благосостояния в этом году. Минэнерго в свою очередь выступало против повышения НДПИ и предлагает увеличить компенсацию за счет ФНБ.