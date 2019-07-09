Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил заместитель председателя правительства Максим Акимов, курирующий в том числе вопросы развития цифровой экономики, передает ТАСС.

«Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться на желания людей. Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы [к внедрению электронного паспорта], но еще раз говорю: это срок, который сейчас обсуждается, и решение по нему пока не принято», — сказал он.

Вице-премьер также рассказал, кто будет заниматься редактированием данных электронного идентификатора. По его словам, изменять информацию о владельце паспорта сможет «только МВД и орган, который будет записывать базовую информацию, но, естественно, только уполномоченный орган».

Дизайн и тип документа в настоящее время обсуждаются. «Шли дебаты о том, должен ли это быть носитель просто с QR-кодом или с каким-то другим идентификатором либо там нужен, действительно, чип», — пояснил Акимов.

Правительству предложены три концепции электронных паспортов От выбора варианта зависят затраты граждан.

Идеальной моделью нового паспорта вице-премьер назвал мобильное приложение, заверив, что персональные данные граждан РФ будут надежно защищены «российской криптографией по российскому стандарту».



Ранее Акимов одобрил концепцию перехода на электронные паспорта, предложенную НИИ «Восход» и Гознаком и поддержанную Минкомсвязью, сообщали ТАСС источники, знакомые с ходом обсуждения этой темы. О том, что вице-премьер одобрил одну из предложенных концепций, также писала газета «Ведомости», по информации которой в России могут появиться две версии паспорта — на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищенном мобильном приложении. Как отмечало издание, приложение будет содержать цифровую копию паспортных данных, которые также будут записаны на чип карты, и иметь доступ к цифровому профилю и электронной подписи гражданина.