Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Кредит Европа Банка на уровне «BBB(RU»), прогноз — «позитивный». Рейтинг облигаций банка также подтвержден на уровне «BBB(RU)».

«Подтверждение кредитного рейтинга Кредит Европа Банка обусловлено сохранением адекватной оценки бизнес-профиля, достаточности капитала, фондирования и ликвидности, а также удовлетворительной оценкой риск-профиля. Прогноз по кредитному рейтингу отражает ожидания АКРА в отношении улучшения оценки риск-профиля в результате сокращения объема и доли проблемной задолженности», — говорится в релизе агентства .

Подтверждение адекватной оценки бизнес-профиля отражает сохранение позиций Кредит Европа Банка на рынке банковских услуг РФ, поясняют аналитики. «Банк является активным игроком рынка потребительского кредитования и обладает сильной франшизой в сегментах автокредитов и мгновенных кредитов (входит в топ-10), а также кредитных карт (входит в топ-15). Начиная с 2018 года банк активно наращивает портфель розничных кредитов, объем которых составляет 63% всех ссудных требований. Предоставление широкого спектра кредитных продуктов и значительный объем комиссий по операциям с кредитными картами обеспечивают высокую диверсификацию операционного дохода... Качество управления и стратегии оценивается как адекватное в контексте российской банковской системы», — отмечается в релизе.

АКРА сохраняет адекватную оценку позиции банка по капиталу, учитывая показатели достаточности и способность кредитной организации к генерации чистой прибыли. При этом агентство отмечает, что значение коэффициента достаточности капитала Tier 1 в 2018 году снизилось с 18,42% до 14,68% на фоне быстрого роста портфеля розничных кредитов. Вместе с тем значение регуляторного норматива достаточности капитала Н1.2 за последние 12 месяцев практически не изменилось. В релизе в том числе указано, что снижение в 2014—2015 годах (вследствие сокращения портфеля потребительских кредитов) чистой процентной маржи на фоне возросшей стоимости риска негативно отразилось на рентабельности бизнеса банка.

Удовлетворительная позиция по риск-профилю определяется снижением концентрации на кредитовании высокорискованных отраслей с одной стороны и быстрым ростом портфеля необеспеченных кредитов — с другой. По мнению агентства, быстрый рост необеспеченного кредитования повышает подверженность банка регуляторным рискам и может привести к росту давления на капитал кредитной организации в результате введения новых требований ЦБ, повышающих коэффициенты риска по данным кредитам. Кроме того, по мнению АКРА, наращивание необеспеченного розничного кредитования в текущих условиях может создавать для банка повышенные риски ухудшения качества портфеля.



В АКРА указывают, что быстрый рост совокупного портфеля банка стал одним из факторов снижения доли проблемной задолженности. В числе прочего уточняется, что банк сохраняет высокую долю валютных кредитов (порядка 22% совокупного портфеля и 60% корпоративного портфеля).

